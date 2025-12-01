Prefeitura de Adamantina recebe Prêmio Efetividade Pública 2024

A Prefeitura de Adamantina recebeu na última quinta-feira(27) o Prêmio Efetividade Pública 2024. A cerimônia de entrega foi realizada pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP), pois o município obteve letra “A” no índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal – I Gov TI.

A solenidade contou com a presença do vice-governador do São Paulo, Felício Ramuth, a presidente do TCE-SP, Dra. Cristiana de Castro Moraes e a Dra. Letícia Feres, procuradora-geral do MPC-SP, do prefeito José Carlos Martins Tiveron e, ainda, outras autoridades e gestores públicos.

Conforme o site da UVESP, a premiação teve como objetivo reconhecer prefeituras paulistas pelo desempenho no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), indicador elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Ainda conforme a página, mais de 50 municípios paulistas receberam o Troféu Efetividade Pública, concedido às cidades que alcançaram nota A no IEG-M.

Além disso, o site acrescenta que o reconhecimento valoriza administrações que implementaram boas práticas de gestão e obtiveram resultados sólidos em áreas como saúde, educação, planejamento, meio ambiente, segurança e governança fiscal.