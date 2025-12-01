Inscrições para o Concurso Natal Mágico 2025 estarão abertas a partir desta terça-feira (2)

A solenidade contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita Lucia Haga, dos secretários, vereadores, da Banda Marcial de Adamantina e, ainda, da população.

Os pontos que receberam os enfeites de natal são: * Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco * Parque dos Pioneiros * Parque Caldeira * Praça Élio Micheloni * Praça Prestes Maia * Passagem sob trilhos Roberto Antonio Romanini – o “pontilhão” da Rua Osvaldo Cruz * Estação Recreio * Avenida Rio Branco, no trecho entre a Rua Arno Kieffer e a Rua Hermenegildo Romanini * Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, no trecho entre a Rua General Isidoro e a Rua Joaquim Nabuco * Avenida Ademar de Barros, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron a Alameda Padre Nobrega * Rua Osvaldo Cruz, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira * Rua Deputado Salles Filhos, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira * Avenida Santo Antônio, no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira * Alameda Armando Salles de Oliveira, no trecho entre a Avenida Ademar de Barros e a Avenida Santo Antônio * Avenida Marechal Castelo Branco, no trecho entre a Avenida Antônio Tiveron e o Trevo Principal da entrada da cidade * Alameda Navarro de Andrade, no trecho entre a Praça Henrique Gelan e a Rua Osvaldo Cruz (ponto de referência: Praça Élio Micheloni)

CONCURSO NATAL MÁGICO 2025

Além disso, durante a solenidade foi anunciado a realização do concurso Natal Mágico. As inscrições poderão ser efetuadas a partir desta terça-feira por meio de formulário eletrônico ou presencialmente no Paço Municipal. Os interessados tem até o dia 10 para garantir a participação.

A iniciativa é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem como objetivo fomentar o comércio e estimular novos negócios.

As empresas que podem participar do Concurso Natal Mágico são:

– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa no ato da inscrição, como MEI, micro ou pequena empresa.

– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa e como empresa de médio ou grande porte.

No ato da inscrição a empresa deve anexar o cartão CNPJ que especifica em qual das modalidades a empresa será inscrita. A não apresentação desclassifica a empresa.