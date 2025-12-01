Inscrições para o Concurso Natal Mágico 2025 estarão abertas a partir desta terça-feira (2)

A solenidade contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita Lucia Haga, dos secretários, vereadores, da Banda Marcial de Adamantina e, ainda, da população.
Os pontos que receberam os enfeites de natal são:
* Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco
* Parque dos Pioneiros
* Parque Caldeira
* Praça Élio Micheloni
* Praça Prestes Maia
* Passagem sob trilhos Roberto Antonio Romanini – o “pontilhão” da Rua Osvaldo Cruz
* Estação Recreio
* Avenida Rio Branco, no trecho entre a Rua Arno Kieffer e a Rua Hermenegildo Romanini
* Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, no trecho entre a Rua General Isidoro e a Rua Joaquim Nabuco
* Avenida Ademar de Barros, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron a Alameda Padre Nobrega
* Rua Osvaldo Cruz, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira
* Rua Deputado Salles Filhos, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira
* Avenida Santo Antônio, no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira
* Alameda Armando Salles de Oliveira, no trecho entre a Avenida Ademar de Barros e a Avenida Santo Antônio
* Avenida Marechal Castelo Branco, no trecho entre a Avenida Antônio Tiveron e o Trevo Principal da entrada da cidade
* Alameda Navarro de Andrade, no trecho entre a Praça Henrique Gelan e a Rua Osvaldo Cruz (ponto de referência: Praça Élio Micheloni)
CONCURSO NATAL MÁGICO 2025
Além disso, durante a solenidade foi anunciado a realização do concurso Natal Mágico. As inscrições poderão ser efetuadas a partir desta terça-feira por meio de formulário eletrônico ou presencialmente no Paço Municipal. Os interessados tem até o dia 10 para garantir a participação.
A iniciativa é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem como objetivo fomentar o comércio e estimular novos negócios.
As empresas que podem participar do Concurso Natal Mágico são:
– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa no ato da inscrição, como MEI, micro ou pequena empresa.
– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa e como empresa de médio ou grande porte.
No ato da inscrição a empresa deve anexar o cartão CNPJ que especifica em qual das modalidades a empresa será inscrita. A não apresentação desclassifica a empresa.
DEMAIS PROGRAMAÇÕES
A programação do Natal Mágico 2025 ainda traz a apresentação de projetos e escolas de música e dança no Paço Municipal a partir do dia 10 de dezembro. O Papai Noel chegará em Adamantina no dia 14 de dezembro a partir das 19h no Parque dos Pioneiros e estará presente no Paço Municipal a partir do dia 15.
Além disso, no dia 19 de dezembro acontecerá o Celebrar de Natal na Praça Élio Micheloni.
O evento terá show com a cantora Mirian Samorano e será realizado em parceria com o SESC e, ainda, a participação dos membros da Feira QualiAgro, da Associação OMIN e da Feira da Mulher Empreendedora.