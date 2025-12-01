Encerramento do projeto Cine Clube Viva Memória leva idosos ao Prudenshopping em Presidente Prudente

Durante todo o ano de 2025, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) desenvolveu o projeto Cine Clube Viva Memória – Cinema e Convivência para Terceira Idade. Durante todo o ano de 2025, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) desenvolveu o projeto Cine Clube Viva Memória – Cinema e Convivência para Terceira Idade. A programação chegou ao fim na última sexta-feira (27), quando mais de 100 idosos puderam ir até o Prudenshopping em Presidente Prudente para assistir um filme na sala de cinema da Moviecom. Após a sessão, os idosos almoçaram em um pesqueiro. Antônia Ferreira Colantonio, atendida pelo CRAS, contou que nunca tinha ido ao cinema.

“Tenho 82 anos e o Cine Memória enriqueceu a parte social, econômica, psicológica. Fiquei feliz, sai outra pessoa. Assistimos filmes maravilhosos que me trouxeram lembranças de mais de 50 anos. O projeto não pode morrer, porque foi muito bom!”, afirmou.

Entenda o que foi o Cine Clube Viva Memória – Cinema e Convivência para Terceira Idade A ação que tinha como objetivo promover um espaço de entretenimento, socialização e diálogo para a terceira idade por meio do cinema, com sessões que incentivem a troca de experiências e o fortalecimento das relações sociais.

Os participantes puderam assistir a filmes, trocar experiências e compartilhar memórias que dialoguem com suas vivências. Além de ser uma atividade recreativa, o cineclube ainda atuou como um ambiente de fortalecimento de vínculos sociais, estimulando a memória, a criatividade e o senso de pertencimento.

A troca de ideias após as sessões e as conversas sobre temas diversos contribuíram para a manutenção da qualidade de vida e a valorização das histórias de vida desse público. A iniciativa recebeu subsídio financeiro do conglomerado Sicoob por indicação do Sicoob Nosso, após o projeto ter sido inscrito e aprovado em nível nacional.