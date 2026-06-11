Adamantina é autorizada pelo Governo do Estado a iniciar processo licitatório para obra de revitalização urbana nos Parques Caldeira e Residencial Tangará

A Prefeitura de Adamantina recebeu da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo (SDUH), por meio do Departamento de Projetos e Melhorias Urbanas, autorização para abertura do processo licitatório destinado à execução de importantes obras de infraestrutura e revitalização urbana no município.

A autorização foi formalizada em comunicado emitido no dia 10 de junho de 2026, após a assinatura do convênio referente ao Processo SEI nº 013.00009812/2025-65, ocorrida em 8 de junho de 2026 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10 de junho.

As intervenções serão executadas por meio do programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis e contemplam a reforma do parque linear existente, implantação de faixas elevadas e sinalização viária, além da construção de uma área destinada à prática de esportes e lazer nos Parques Caldeira e Residencial Tangará localizados em uma região da cidade que compreende a área de interesse social Jardim das Acácias.

O investimento total previsto é de R$ 1.130.708,75, sendo R$ 960.708,75 provenientes do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e R$ 170.000,00 de contrapartida da Prefeitura de Adamantina.

Com a autorização concedida, o município dará início aos procedimentos licitatórios necessários para contratação da empresa responsável pela execução das obras. Após a conclusão da licitação, toda a documentação deverá ser encaminhada ao Departamento de Projetos e Melhorias Urbanas para análise e aprovação técnica, etapa necessária para posterior emissão da Ordem de Início de Serviço (OIS).

O projeto tem como objetivo promover melhorias na mobilidade urbana, ampliar os espaços de convivência e lazer da comunidade, incentivar a prática esportiva e contribuir para a qualidade de vida dos moradores dos bairros adjacentes.

A Administração Municipal destaca que a iniciativa representa mais um importante investimento em infraestrutura urbana e desenvolvimento social, reforçando o compromisso com a valorização dos espaços públicos e o bem-estar da população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA