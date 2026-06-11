Governador Tarcísio de Freitas e prefeito José Carlos Tiveron inauguram, à distância, nova ponte sobre o Córrego Caldeiras

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro e o prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, realizaram na manhã desta quarta-feira a inauguração, à distância, da nova ponte sobre o Córrego Caldeiras, localizada no prolongamento da Rua Santa Catarina, no Conjunto Habitacional Mário Covas II.

A solenidade ocorreu na capital paulista, durante evento promovido pelo Governo do Estado para o lançamento da fase vermelha da Operação SP Sem Fogo, que prevê cerca de R$ 400 milhões em investimentos voltados à prevenção e combate aos incêndios em todo o território paulista.

A entrega oficial da placa marcou a conclusão das obras de construção da nova estrutura. Participaram do ato o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de Adamantina José Carlos Martins Tiveron, o secretário municipal de Gabinete e Planejamento, Wilson Alcântara, além de autoridades estaduais e municipais.

Com investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão, viabilizado em parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a nova ponte substitui a antiga estrutura de madeira, proporcionando mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres, além de melhorar a mobilidade urbana e rural do município.

A obra da ponte foi executada pela empresa vencedora do processo licitatório, com recursos repassados pela Defesa Civil Estadual. Neste momento, a Prefeitura de Adamantina realiza os serviços complementares necessários para a integração da estrutura ao sistema viário local e posterior liberação ao tráfego.

Entre as intervenções em andamento estão os ajustes de acesso, adequações viárias e demais melhorias indispensáveis para garantir a segurança dos usuários, a durabilidade da obra e o pleno funcionamento da nova ligação.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron destacou a importância da entrega para o município.

“A conclusão desta obra representa uma conquista importante para Adamantina. A nova ponte garante mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população, especialmente para os moradores da zona rural que utilizam diariamente este acesso”, disse o prefeito.

Após a conclusão dos serviços complementares, a ponte será oficialmente liberada para o tráfego, restabelecendo um importante corredor de ligação utilizado principalmente por produtores rurais e moradores que dependem da via para o deslocamento entre as propriedades e a área urbana de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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