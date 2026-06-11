FAI abre inscrições para processo seletivo do Programa de Monitoria Inclusiva

O Centro Universitário de Adamantina (FAI), por meio da Pró-Reitoria de Ensino (PROENS) e do Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAPP), abriu as inscrições para o processo seletivo do Programa de Monitoria Inclusiva referente ao segundo semestre de 2026. Estão disponíveis três vagas para alunos de graduação que atuarão no apoio pedagógico e técnico a estudantes com necessidades educacionais especiais.

As inscrições vão até o dia 14 de junho, devendo ser realizadas somente pelo formulário acessado com o e-mail institucional ([email protected]).

O programa visa promover a igualdade de oportunidades e contribuir para a permanência e conclusão dos cursos dos alunos assistidos.

Os selecionados receberão uma bolsa de estudos no valor de R$ 200,00, concedida sob a forma de desconto nas mensalidades ou semestralidades. Para concorrer, o candidato deve estar regularmente matriculado, cursar o mesmo período e turma do estudante que receberá o apoio e não possuir disciplinas em regime de dependência ou adaptação. As vagas deste edital são destinadas aos cursos de Biomedicina (1º e 7º termos) e Ciências Biológicas (7º termo). A seleção dos monitores consistirá em uma avaliação dos requisitos e em entrevistas virtuais programadas para o dia 16 de junho.

O monitor inclusivo desempenhará atividades de acompanhamento presencial em sala de aula, laboratórios e bibliotecas, auxiliando no uso de tecnologias assistivas e na adaptação de materiais didáticos junto ao SAPP (Serviço de Apoio Psicopedagógico). De acordo com as normas da instituição, a monitoria deve ocorrer no mesmo período das aulas e não gera vínculo empregatício com a autarquia. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22 de junho no site da FAI, e as atividades do programa estão previstas para começar no dia 2 de agosto, logo após o início do semestre letivo. Mais informações podem ser obtidas no edital.

Por Jéssica Nakadaira

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