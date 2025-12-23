Close Menu
Grave acidente mata 3 pessoas em rodovia no interior de SP

AdamantinaNET

Três pessoas morreram em um grave acidente na Rodovia Rodovia Lourival Lindório de Faria (SP-344), em Divinolândia (SP), nesta tarde de sexta-feira (19). Uma das vítimas continua em estado grave.

Segundo a PM, a colisão foi frontal e envolveu um veículo VW/Saveiro e um GM/Celta próximo ao km 268. Com o impacto, duas vítimas do Celta e uma da Saveiro morreram no local.

Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave para o Pronto-Socorrro de Divinolândia. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Veja quem eram as vítimas aqui:

  • Wanderson Gonçalves, de 43 anos (motorista da Saveiro);
  • Luís Fernando Donizete Gomes, de 44 anos (passageiro da Saveiro);
  • Kaique Junior Pereira do Nascimento, de 31 anos (motorista do Celta).

Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Gui Burger/De Olho em São José

