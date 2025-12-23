Cinco pessoas morrem em batida entre carro e caminhão no Paraná

Cinco pessoas morreram em uma batida entre um carro e um caminhão, na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. As vítimas têm entre 23 e 60 anos.
O acidente aconteceu às 23h50 de segunda-feira (22). Entretanto, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o local foi liberado completamente somente às 6h50 desta terça (23).
Segundo o relatório da corporação, carro e caminhão estavam em sentidos opostos da rodovia. No km 17, houve a colisão.
A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, apurou que a suspeita do Corpo de Bombeiros é de que o caminhão invadiu a pista contrária.
As fotos divulgadas pela PRE mostram que o caminhão – que estava carregado com barris de chope – capotou e o carro ficou destruído.
Conforme o boletim, não houve sobreviventes. O motorista do carro tinha 23 anos, e dois passageiros, 24 e 60. O quarto ocupante não teve a idade divulgada.
Apenas o motorista, de 29 anos, estava no caminhão. Ele também não resistiu aos ferimentos.
Os nomes das vítimas não foram divulgados. Os corpos foram recolhidos pela Polícia Científica de Apucarana.
A PRE informou que o trecho era de reta, pista dupla e com limite de velocidade de 80 km/h.
A Polícia Civil investiga o acidente.
Por g1 PR — Londrina – Foto: PRE