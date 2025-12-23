Close Menu
Dois policiais penais morrem e dois ficam feridos em acidente em rodovia

Dois policiais penais morreram e outros dois ficaram feridos em um acidente no final da tarde de sábado (20) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Avaí (SP).

Os quatro policiais penais, moradores de Bauru (SP), seguiam para o trabalho no plantão noturno do Complexo Penal Rodrigo dos Santos Freitas, em Balbinos (SP), quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu na canaleta de concreto, atingiu a defensa metálica e capotou.

Herlinton Graebin, de 50 anos, que ocupava o banco traseiro, e Dimas Luiz da Silveira Cézar, de 51 anos, passageiro do banco dianteiro, morreram no local.

O enterro de Herlinton foi realizado na manhã desta segunda-feira (22) em Bauru e de Dimas foi neste domingo (21), às 17h30, no cemitério municipal de Júlio de Mesquita.

O motorista, de 46 anos, e outro passageiro do banco traseiro, de 56 anos, foram socorridos em estado grave e levados ao Pronto-Socorro Central de Bauru (SP), onde seguiam internados até a manhã deste domingo (21).

A perícia foi acionada e a ocorrência registrada na Central de Polícia Judiciária de Bauru. As causas do acidente serão investigadas.

g1 entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), que disse se solidarizar com a dor dos familiares, amigos e colegas e que estão sendo adotadas todas as medidas administrativas necessárias, inclusive o contato com os familiares dos servidores.

Em nota pelas redes sociais, o Sindicato dos Policiais Penais (SINPPENAL) lamentou a morte dos servidores, manifestou solidariedade às famílias, amigos e colegas de trabalho e desejou pronta recuperação aos policiais feridos.

O sindicato destacou ainda os riscos enfrentados diariamente pela categoria, inclusive durante o deslocamento para o serviço.

Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Reprodução

 
 
 
