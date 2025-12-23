Caminhão tomba após bater em defensa metálica de rodovia no interior em SP

Um caminhão tombou na noite desta segunda-feira na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Guarantã (SP).
Segundo informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 22h, na altura do quilômetro 284.
Por motivos que ainda estão sendo apurados, o motorista perdeu o controle da direção, bateu na defensa metálica lateral da rodovia e tombou em seguida.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação