Polícia Civil esclarece furto em Adamantina

A Polícia Civil de Adamantina, por intermédio das unidades especializadas da DIG/DISE, esclareceu um furto ocorrido em um estabelecimento comercial do Município, no dia 14/12.

Após apuração de provas técnicas da autoria e rota de fuga do autor, fruto de extenso trabalho de Polícia Judiciária, foi identificado um homem de 43 anos morador de Araçatuba-SP como suspeito de ter cometido o delito. Uma vez localizado o paradeiro do suspeito, este foi ouvido pela Polícia Civil e acabou confessando de forma detalhada toda a ação criminosa.



Durante as diligências, parte dos objetos subtraídos do estabelecimento comercial foi recuperada, sendo que os bens apreendidos serão devidamente restituídos ao proprietário, conforme os trâmites legais. O investigado responderá pelo crime de furto qualificado, previsto no Código Penal, tendo em vista o arrombamento do estabelecimento comercial para a prática delitiva. Referida modalidade criminosa possui pena mais gravosa, cominada de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão além de multa, circunstância que evidencia a gravidade da conduta e a firme atuação da Polícia Civil no combate aos crimes contra o patrimônio.