Adamantina terá mais uma edição do Jogo das Estrelas neste sábado

O Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo será palco, neste sábado (27), a partir das 10h, do aguardado Jogo das Estrelas, evento esportivo que promete reunir grandes nomes do futebol e atrair torcedores de toda a região.
A iniciativa é organizada por um grupo de amigos esportistas, com apoio da Prefeitura de Adamantina, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação e do Adamantina Tênis Clube.
Entre as presenças confirmadas estão atletas que marcaram época no futebol brasileiro, como Edu Dracena, com passagens por Corinthians, Palmeiras e Santos, e Rodrigo Caio, ex-São Paulo e Flamengo, atualmente auxiliar técnico ao lado de Filipe Luís no clube carioca.
O evento contará ainda com nomes como o goleiro César Prado, Renato Abonizio, o goleiro Enrico das categorias de base do Palmeiras, Tiago Abelha, ex-AEA e Corinthians de Araçatuba, Alemão, Transouza e André Cunha, ex-Ponte Preta e Palmeiras.
Toda a programação terá entrada franca, reforçando o caráter social e de confraternização do encontro esportivo. O Jogo das Estrelas também conta com o apoio do Dr. Rodrigo Menegatti e da Dra. Ruth Menegatti, que incentivam a prática esportiva e a integração da comunidade.
.