Medidas adotadas equilibraram as finanças municipais em 2025, segundo a atual gestão

De acordo com a atual gestão municipal, este primeiro ano de Governo José Tiveron exigiu coragem para reorganizar as contas públicas, firmeza para corrigir rumos e sensibilidade para proteger os serviços essenciais à população. Tudo isso com o objetivo de chegar ao equilíbrio econômico ainda em 2025.

Quando iniciou a gestão, Tiveron afirmou ter encontrado um quadro financeiro que precisava ser tratado com urgência. Havia despesas não registradas na transição, compromissos relevantes sem previsão orçamentária, obras inacabadas que geravam custos adicionais e estruturas públicas que demandavam intervenções imediatas para funcionar com dignidade.

“Todo esse trabalho técnico, associado à reorganização das contas e ao controle permanente do orçamento, permite afirmar que Adamantina encerra 2025 com estabilidade fiscal e com capacidade ampliada de investimento”, disse ao Jornal Folha Regional.

Também fez questão de recordar a concessão do aumento salarial de 5,5% a todos os servidores municipais, percentual superior à inflação do período, e o abono de R$ 300,00 no primeiro semestre e, agora, mais R$ 300,00 relativos ao abono de Natal, além do reajuste do vale-refeição, de R$ 28,00 para R$ 36,00.

“Entramos em 2026 com as despesas reorganizadas, o fluxo financeiro estabilizado, convênios liberados, arrecadação crescente e um planejamento estruturado para as grandes obras e projetos que já estão em andamento. A cidade inicia o novo ano com equilíbrio e direção, preparada para um ciclo de avanços consistentes, sustentáveis e seguros, que refletirão diretamente na qualidade de vida do cidadão adamantinense”, projeta o prefeito.

Por Folha Regional Adamantina

