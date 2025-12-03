Energisa avança nas obras de melhoria na subestação de Adamantina

As equipes da Energisa Sul-Sudeste estão trabalhando em um cronograma de melhorias no sistema elétrico que atende o município de Adamantina. Nesta semana os trabalhos serão realizados em etapas e, por conta disso, os moradores devem perceber duas curtas interrupções no fornecimento de energia, de menos de três minutos.

O gerente de Operação da Energisa Sul-Sudeste, Anderson Rabelo Rosa, explica que essa obra representa uma melhoria para a população, como parte dos investimentos da concessionária em potencializar o fornecimento de energia elétrica com qualidade e segurança para residências, comércios e demais clientes nas áreas urbanas e rurais de Adamantina.

“As obras de melhoria no sistema elétrico que estão sendo realizadas nesta etapa representam um investimento superior a R$ 7,8 milhões, com destaque para a ampliação da subestação que atende a cidade. Boa parte dos serviços realizados pelas equipes da Energisa é feita com a rede ligada, ou seja, o cliente tem energia normalmente enquanto as nossas equipes estão trabalhando”.

No caso das duas curtas interrupções previstas para esta semana, que devem ocorrer nesta quinta-feira (4), e domingo (7), por volta das 5h30, elas são necessárias para obedecer aos protocolos técnicos de execução da obra, garantindo a segurança dos profissionais que estão acessando a rede elétrica, bem como da população das proximidades.