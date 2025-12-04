Viaduto da Rua Joaquim Nabuco tem trânsito parcialmente interditado para execução de obras

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento, informou que o viaduto da Rua Joaquim Nabuco está com o trânsito de veículos parcialmente interditado para obras, o que começou a vigorar nesta quarta-feira (3) e segue até a próxima quarta (10).

A medida afetou, sobretudo, o fluxo de veículos no sentido rotatória do Cristo em direção ao centro. A circulação nesse sentido está proibida neste período de obras. Os motoristas precisam seguir para a passagem pela Rua Osvaldo Cruz.

Nesse período de obras o viaduto opera com sentido único para veículos, ou seja, centro em direção à rotatória do Cristo. Há sinalização de orientação aos motoristas, no local.

As obras ocorrem na passarela à direita (sentido centro x terminal rodoviário), em uma intervenção iniciada em fevereiro, ainda em andamento. A execução da obra exigiu a ocupação de uma faixa de trânsito do viaduto, motivando as alterações temporárias. A travessia de pedestres ocorre na passarela à esquerda.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a passagem inferior, na linha férrea – usada como caminho alternativo para pedestres e ciclistas – também está interditada durante o período da obra, visando garantir a segurança.

No mês passado a Prefeitura de Adamantina abriu licitação para execução e instalação das lajes protendidas que irão compor o novo piso das duas passarelas integradas ao viaduto.

