Secretaria de Educação de Adamantina promove premiação do projeto “Calendário da Vida”

Na noite da última segunda-feira (1), foi realizada no Cine Hos, a solenidade de premiação do Calendário Vida, iniciativa que visa promover reflexão, sensibilidade e consciência social por meio da arte e da escrita. Na noite da última segunda-feira (1), foi realizada no Cine Hos, a solenidade de premiação do Calendário Vida, iniciativa que visa promover reflexão, sensibilidade e consciência social por meio da arte e da escrita. A iniciativa foi adotada pela Secretaria de Educação e desenvolvida pelas escolas municipais de Ensino Fundamental de Adamantina.

Nesta edição, as crianças da rede municipal mergulharam na trajetória de mulheres que marcaram a história, estudando seus feitos, desafios e legados. “A partir dessas vivências, produziram desenhos e frases que traduzem, com sensibilidade e potência, aquilo que aprenderam. O resultado desse trabalho coletivo e significativo compõe o Calendário 2026, repleto de páginas emocionantes e inspiradoras”, conta Viviane Pereira de Souza, Assessora Técnica Pedagógica.

O evento contou com a presença da juíza e mentora do projeto, Ruth Duarte Menegatti, da vice-prefeita, Lúcia Haga, da secretária de Educação, Elisabeth Gomes Meirelles, das assessoras técnicas pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, Viviane Pereira de Souza e Ana Paula Tarifa e ainda as diretoras, coordenadoras e professores da rede municipal. Pais, familiares e os estudantes premiados também marcaram presença no evento.

“Posso afirmar que a emoção esteve presente em cada anúncio, cada aplauso e cada olhar orgulhoso das famílias. O projeto reafirma a importância da educação como espaço de formação integral, onde as crianças não apenas aprendem conteúdos, mas também constroem valores, autoestima e consciência histórica”, diz Beth Meirelles, secretária de educação. Ainda segundo ela, o Calendário da Vida 2026 é mais do que uma produção gráfica — é um registro sensível do pensamento, da criatividade e da voz das nossas crianças, que, com delicadeza e profundidade, homenagearam mulheres que transformaram o mundo e continuam inspirando novas gerações.

Jornalista Natacha Dominato

