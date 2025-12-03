Paço Municipal de Adamantina recebe apresentações de natal

Abrindo a programação, a vitrine cultural contará com a presença do projeto Guri. No dia 11, a apresentação será com Renato Beloni e fechando a semana, no dia 12 de dezembro, será a vez do Instituto Villa Lobos e do coral da Comunidade Cristã de Adamantina.

Chegada do Papai Noel

A programação continua com a tão esperada chegada do Papai Noel que no domingo, 14 de dezembro, a partir das 19h.

Além do bom velhinho, haverá ainda a apresentação do musical “Natal Brasileiro” que contará com a participação dos projetos desenvolvidos pela pasta que são: Banda Marcial de Adamantina, Orquestra de Violas, os integrantes dos cursos de palhaçaria e de teatro e, ainda, os alunos de capoeira/maculele.

Após a chegada, o Papai Noel estará no Paço Municipal do dia 15 ao dia 23 para receber as crianças no período noturno.

No dia 15 de dezembro, a vitrine cultural contará com a presença do Espaço VIP e Rodrigo, no dia 16, será a vez do Espaço Musical Denise Nascimento, Academia Ronsania Gonçalves e Cia de Ballet Eveline Gualte.

Já no dia 17 de dezembro, será a vez da apresentação da jazz band Los Kandangos e do Stúdio MS.