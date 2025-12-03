Inscrições para o “Concurso Natal Mágico 2025” estão abertas

Estão abertas as inscrições para o “Concurso Natal Mágico 2025” que podem ser efetuadas tanto presencialmente no Departamento de Protocolo como no link: Estão abertas as inscrições para o “Concurso Natal Mágico 2025” que podem ser efetuadas tanto presencialmente no Departamento de Protocolo como no link: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSfePTV_ q7phw754hLDVJCp- Q2QyYkTbkwa5w33Ba2XaFd-YFA/ viewform?usp=dialog até o dia 10 de dezembro.

A iniciativa é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem como objetivo fomentar o comércio e estimular novos negócios.

As empresas que podem participar do Concurso Natal Mágico são:

– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa no ato da inscrição, como MEI, micro ou pequena empresa.



– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa e como empresa de médio ou grande porte.



No ato da inscrição a empresa deve anexar o cartão CNPJ que especifica em qual das modalidades a empresa será inscrita. A não apresentação desclassifica a empresa.