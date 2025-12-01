Aposta em Adamantina acerta cinco dos seus números da mega sena

A Mega-Sena fez um ganhador do prêmio principal de R$ 27.233.418,65 em sorteio realizado neste sábado (29). O vencedor do mais de R$ 27 milhões é um apostador que realizou o jogo em uma casa lotérica na cidade de São Paulo (SP).

Já a quina (cinco acertos) teve 202 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 9.853,14. Uma delas foi realizada em uma casa lotérica de Adamantina. Os seis números sorteados no sábado foram 01 – 02 – 03 – 07 – 27 – 33.

Para concorrer na Mega-Sena o apostador pode marcar de 6 a 20 números no volante. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Os sorteios ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados

Mega da Virada: prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão

A Mega da Virada 2025, concurso especial de número 2.955 da Mega-Sena, poderá pagar um prêmio recorde que deverá chegar a R$ 1 bilhão, dependendo do volume da arrecadação. As apostas já podem ser realizadas e o sorteio acontece dia 31 de dezembro.

Valor do prêmio será potencializado função do que foi definido pela Portaria SPA/MF nº 1.656, do Ministério da Fazenda, que aumentou o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada de 62% para 90% do total da premiação.

Hoje o prêmio da faixa principal está estimado em R$ 850 milhões e supera em mais de 33% o valor pago na edição passada de R$ 635,4 milhões.

Por Siga Mais

