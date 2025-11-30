Perseguição termina em prisão por tráfico em Adamantina

Um homem foi preso na madrugada deste domingo em Adamantina após uma perseguição policial que percorreu várias ruas da cidade. Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduzia uma motocicleta com licenciamento vencido e desobedeceu à ordem de parada, iniciando fuga em alta velocidade.

A perseguição passou por diversas vias até a Rua 15 de Novembro, onde a viatura conseguiu bloquear a moto.

Mesmo após a queda, o indivíduo tentou fugir novamente, entrando em uma área de mata. Ao ser alcançado, reagiu com violência e entrou em luta corporal com os policiais, que precisaram usar força moderada para imobilizá-lo, conforme a polícia Militar.

Um PM sofreu lesões nos braços durante a ação, mas passa bem.

No local onde o suspeito havia corrido, os policiais encontraram uma sacola contendo nove porções de maconha e uma balança de precisão. Com ele também foram apreendidos R$ 250,00 e um celular, segundo registro policial.

Após atendimento médico, o homem foi apresentado no Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal.

Por: Redação