Close Menu
Destaques

Perseguição termina em prisão por tráfico em Adamantina

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um homem foi preso na madrugada deste domingo em Adamantina após uma perseguição policial que percorreu várias ruas da cidade. Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduzia uma motocicleta com licenciamento vencido e desobedeceu à ordem de parada, iniciando fuga em alta velocidade.

A perseguição passou por diversas vias até a Rua 15 de Novembro, onde a viatura conseguiu bloquear a moto.

Mesmo após a queda, o indivíduo tentou fugir novamente, entrando em uma área de mata. Ao ser alcançado, reagiu com violência e entrou em luta corporal com os policiais, que precisaram usar força moderada para imobilizá-lo, conforme a polícia Militar.

Um PM sofreu lesões nos braços durante a ação, mas passa bem.

No local onde o suspeito havia corrido, os policiais encontraram uma sacola contendo nove porções de maconha e uma balança de precisão. Com ele também foram apreendidos R$ 250,00 e um celular, segundo registro policial.

Após atendimento médico, o homem foi apresentado no Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal.

Por: Redação

Share.