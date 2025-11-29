Paróquias de Adamantina celebram 1ª Eucaristia para catequizandos

Neste mês de novembro as Paróquias Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima e São Francisco de Assis, em Adamantina, concedem o Sacramento da 1ª Eucaristia para 100 catequizandos.

Ligados à Santo Antônio, 90 adolescentes, jovens e adultos receberam o ‘pão santo’ após dois anos de preparação na catequese. No dia 16 (domingo), às 11h, a celebração foi realizada na capela São Benedito com 21 participantes. Dia 22 (sábado), 33 catequizandos tiveram o primeiro contato com o ‘alimento’ que para os católicos representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Paróquia Santo Antônio durante a missa das 19h. No dia 23 (domingo), às 17h, na capela Nossa Senhora de Aparecida, 36 fiéis receberam a hóstia pela primeira vez.

Na Paróquia de Fátima a Eucaristia dos 102 catequizandos ocorreu no último domingo (23), na missa das 9h. Além da Matriz, participaram do momento santo os alunos da catequese das Capelas Santa Luzia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São João Batista. Entre esses, 6 receberam também o Sacramento do Batismo. Foram três anos de preparação eucarística.



Já na São Francisco a celebração da Eucaristia será realizada neste próximo domingo (30, a partir das 9h. Ao todo, serão 10 catequizandos crianças e adolescentes e 5 adultos.

Nas celebrações os padres ressaltam que o Sacramento da Eucaristia é o coração da vida cristã, porque representa a presença real de Cristo que se entrega como alimento espiritual. Ao participar da Eucaristia, o fiel renova sua união com Deus, fortalece sua fé e se aproxima da comunidade, que se reúne em torno da mesma mesa para partilhar o pão e a palavra. É um momento de profunda comunhão, de gratidão e de renovação interior.