Parque Iguaçu FC é campeão da 1ª Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina

O Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto/ FS Telecomunicação/ Supermercado Godoy Rede Smart, sagrou-se campeão da 1ª edição da Copa SELAR Master Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina.

A equipe dos treinadores David Tavone e Rubira derrotou por 2 a 1, o Pedalada Futsal/ Anderson Veículos/ Casa das Ferramentas/ Supermercado Godoy Rede Smart na noite de sexta-feira (28) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.

O JOGO

O jogo começou equilibrado logo no início, onde o jogador Pedro Henrique “Pedrão”, abriu o placar em cobrança de penalidades e não demorou muito o artilheiro da competição Claudemir Mir, fez o segundo terminado a 1° etapa em 2 a 0.

Na 2° etapa o jogo foi ainda mais acirrado e logo no início Adenilson Dê (Pelada), com oportunismo fez o primeiro. O gol deu mais ânimo ao Pedalada, que buscava o empate a todo momento, porém o Parque Iguaçu FC, segurou o resultado e levou o título da competição da bola passada adamantinense com a vitória por 2 a 1.

ARBITRAGEM

Lucas Renato “Lucão” (Lucélia) e Odair Xavier “Baiano” (Mariápolis)

Uma excelente arbitragem conduzindo muito bem a partida.

PREMIAÇÃO

No encerramento ao final da partida os organizadores fizeram a entrega da premiação aos melhores classificadas.



-Campeão: Parque Iguaçu

-Vice: Pedalada

-3° Lugar: Os Quaiados FC

-Artilheiro: Claudemir Mir com 20 gols (Parque Iguaçu)

-Goleiro menos vazado Rogério Berinha (Parque Iguaçu)



EQUIPES PARTICIPANTES

Parque Iguaçu, Pedalada Futsal, Os Quaiados, Arsenal FC e ABC FC Lucélia.

ORGANIZAÇÃO

SELAR (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação) de Adamantina

APOIO

Prefeitura do Município de Adamantina



