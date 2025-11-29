SELAR organizou o 2º Torneio Regional de Tênis de Mesa em Adamantina

A SELAR (Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina através do secretário de esportes Luís Alexandre Hagui “Xande ” sob a coordenação técnico Raphael Zatin, organizou no sábado (22) no Centro Treinamento de Tênis de Mesa na Vila Ipiranga, a segunda edição da modalidade.
O evento esportivo contou com a participação de várias cidades de região nas categorias Sub- 13 e Sub-17, sendo atletas de 14 a 17.
Durante o dia todos vários competidores mostraram sua habilidade com as suas mãos, raquete e a bolinha. Ao final da competição foram premiados pelos os organizadores os seguintes atletas, confira.
SUB-13 – MASCULINO
-1º Guilherme Toqueiro Ferrari (Pacaembu)
-2º Enzo Gustavo (Adamantina)
-3º José Eduardo (Lucelia)
SUB-17 – FEMININO
-1º Ellen Camila (Lucelia)
-2º Júlia Beloto (Lucelia)
-3º Manuela Carvalho (Lucelia)
-SUB – 17 – MASCULINO
-1º Gabriel Tineti (Adamantina)
-2º João Paulo (Adamantina)
-3º Kauan Bassoli (Adamantina )
Por: Jair Kbça – Foto Cedida / Selar Adamantina