SELAR organizou o 2º Torneio Regional de Tênis de Mesa em Adamantina

A SELAR (Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina através do secretário de esportes Luís Alexandre Hagui “Xande ” sob a coordenação técnico Raphael Zatin, organizou no sábado (22) no Centro Treinamento de Tênis de Mesa na Vila Ipiranga, a segunda edição da modalidade.

O evento esportivo contou com a participação de várias cidades de região nas categorias Sub- 13 e Sub-17, sendo atletas de 14 a 17.

Durante o dia todos vários competidores mostraram sua habilidade com as suas mãos, raquete e a bolinha. Ao final da competição foram premiados pelos os organizadores os seguintes atletas, confira.

SUB-13 – MASCULINO

-1º Guilherme Toqueiro Ferrari (Pacaembu)

-2º Enzo Gustavo (Adamantina)



-3º José Eduardo (Lucelia)

SUB-17 – FEMININO

-1º Ellen Camila (Lucelia)

-2º Júlia Beloto (Lucelia)

-3º Manuela Carvalho (Lucelia)

-SUB – 17 – MASCULINO

-1º Gabriel Tineti (Adamantina)

-2º João Paulo (Adamantina)

-3º Kauan Bassoli (Adamantina )