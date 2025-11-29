Secretário Estadual de Agricultura, Guilherme Piai tem encontro com lideranças em Adamantina

O secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piai, cumpriu agenda em Adamantina na quinta-feira (27) em um encontro com lideranças empresariais, do agronegócio, políticas e de diferentes setores da sociedade civil da cidade e região. A reunião ocorreu no Clube de Campo da Cooperativa Camda, da qual o gestor estadual é cooperado.

A articulação da agenda local contou com o empresário José Romão e com o apoio do vereador Aguinaldo Galvão. Piai foi recebido pelos convidados e pelo diretor-presidente da Camda, Waldomiro Teixeira de Carvalho Júnior. Outros representantes da diretoria da cooperativa também participaram.

Do poder público, estiveram presentes a vice-prefeita Lúcia Haga, que representou o prefeito José Tiveron, em viagem, além dos secretários municipais de Agricultura e Abastecimento, Luís Henrique Fernandes, e de Gabinete, Wilson Valério de Alcântara. A Câmara Municipal foi representada pelos vereadores Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri.



Entre os convidados, estiveram empresários de diferentes segmentos econômicos, representantes de instituições locais, da Apta Regional, o juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Adamantina, Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, e o assessor parlamentar Ricardo Rived, da equipe do deputado estadual Mauro Bragato.

Durante o encontro, Piai reiterou os principais aspectos dos programas conduzidos pela Secretaria Estadual de Agricultura e destacou investimentos já direcionados ao município, como máquinas e equipamentos entregues à administração municipal. Entre eles estão uma pá-carregadeira recebida em setembro, além de uma retroescavadeira e uma composteira compacta entregues no início do ano. Os equipamentos estão em uso nos serviços públicos.



Agenda regional

Antes do compromisso em Adamantina, o secretário participou, pela manhã, do evento Agro Lucélia, onde foram debatidos temas ligados ao agronegócio regional. Após o encontro na cidade, seguiu para outros compromissos na região. Já na manhã desta sexta-feira (28), participou da Expo Agro, em Dracena. (Por: Siga Mais)



