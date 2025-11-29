Homens são presos com comprimidos de ecstasy em Adamantina

A Polícia Militar apreendeu comprimidos de ecstasy durante ação realizada na noite desta sexta-feira (28) em Adamantina. Dois jovens, de 21 e 24 anos, foram detidos após abordagem a um VW/Golf na Alameda Francisco José de Azevedo, no Parque dos Pioneiros.

Segundo a PM, com o passageiro foram encontrados cinco comprimidos de MDMA na meia, e outros 37 no porta-luvas do veículo, totalizando 0,032 kg da droga. O condutor assumiu ser o proprietário e disse que venderia os comprimidos em um evento na cidade, conforme registro policial.

Ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde o caso foi registrado. Eles foram liberados por depender de constatação preliminar da substância, que não estava disponível. Os celulares dos suspeitos foram apreendidos, e a Polícia Civil investigará o caso. (Por: Redação.)



