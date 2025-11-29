Mulher é presa com mais de 40 porções de crack em Adamantina

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no começo da tarde desta sexta-feira (28), no Jardim Brasil, em Adamantina, após ação da Polícia Militar desencadeada a partir de denúncia anônima. A abordagem ocorreu por volta das 13h, em uma residência localizada na Rua Rio de Janeiro.

Segundo a PM, equipes foram ao endereço indicado e encontraram duas mulheres no local — a moradora e sua mãe. Ambas negaram envolvimento com o tráfico, mas teriam demonstrado forte nervosismo durante a entrevista com os policiais.

Diante das suspeitas, os militares estabeleceram um ponto de observação em uma área de mata nos fundos do imóvel. Durante o monitoramento, os policiais ouviram a moradora comentar que, se os cães de faro fossem acionados, “comeriam o colchão onde estão as pedras”. A afirmação reforçou os indícios da prática criminosa.

Com apoio de outras equipes, as duas mulheres foram novamente abordadas. Questionada mais uma vez – conforme a PM – a moradora teria autorizado a entrada dos policiais na casa, indicando onde escondia os entorpecentes.

No interior do imóvel, segundo a PM, foram encontrados um saco plástico com 43 porções de crack, totalizando 30 gramas, além de R$ 1.292 em dinheiro e um papel com anotações sobre a comercialização das drogas.

Diante da materialidade e da confirmação da denúncia, a mulher foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Adamantina, juntamente com todo o material apreendido. A mãe da suspeita, segundo a PM, não foi detida. A mulher presa ficou à disposição da Justiça, para a audiência de custódia. (Por: Siga Mais)

