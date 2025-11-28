ARTIGO: Província: entre o NOVO e o PASSADO atual…

“Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito.” (Machado de Assis / Assis, M. Obra Completa de Machado de Assis. vol. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar 1994. / Nota: Conto “Verba Testamentária” da obra “Papéis Avulsos” de Machado de Assis.)

seb@r.

Pelo visto, ainda, pelo NÃO VISTO, pode-se registrar que o CENÁRIO PROVINCIANO continua com os mesmos desencontros do outro tempo deste tempo…

Mesmo assim, pode ser que a atual GESTÃO PÚBLICA, isso é, como sempre, depende sempre disto e mais aquilo, porém, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO…

Além do mais em meio ao tudo de menos, o tal NOVO está mostrando VELHO com suas diretrizes e PROMESSAS na CAMPANHA ELEITORAL…

Mas, ainda bem que sempre aparece o MAS pra fazer a diferença de um jeito ou de outro, todavia, TODO CUIDADO É POUCO com tais MENTES MEDÍOCRES travestidos de PATRIOTÁRIOS/AS em nome de DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA…

Por isso e talvez aquilo, ou seja, entre as PROMESSAS, inclusive de uma AUDITORIA, haja vista que foram OITO LONGOS ANOS da Gestão PINOQUIANA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA e até o momento, como sempre, acabou em PIZZA como diz o dito mais do que popular…

Desta forma, pode-se OBSERVAR aqui ou ali, porém, para cada passo à frente, no mínimo 9 são para trás e assim por diante, também, a EQUIPE é limitada em todas as áreas e acaba comprometendo as atividades de uma GESTÃO PÚBLICA em nível ORGANIZACIONAL…

Nos lados das PAREDES CINZAS, também, a MESMICE DE SEMPRE com o MAQUINISTA e seus VAGÕES DESGOVENADOS, portanto, fica sempre a máxima da publicidade, a saber: NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA…

Acredito que nestes DOIS LADOS DE UM MESMO LADO, muitos desafios estão em CIMA das MESAS dos tais GESTORES (sic), porém, como sempre escrevo nos finais dos textos, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

Os ditos ou MALDITOS SINAIS estão ACESOS com suas LUZES VERMELHAS (sic), assim, cada qual deve saber por onde SAIR sem deixar de ENTRAR…

Não tem como deixar de lado a REFLEXÃO CRÍTICA neste contexto SINGULAR em uma perspectiva de PLURAL, portanto, o cenário ORGANIZACIONAL continua proporcionando DESAFIOS, ainda, patrocinadas pela PÓS-GLOBALIZAÇÃO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com