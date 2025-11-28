Alunos de Engenharia Civil desenvolvem ações para conter erosão no Campus II da FAI

Trabalho é realizado sob supervisão do coordenador do curso, Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior

O curso de Engenharia Civil da FAI está conduzindo uma série de ações para solucionar um processo de erosão que vem afetando o Campus II da instituição. O problema, identificado há alguns meses, é consequência da ausência de uma galeria de drenagem no local. Sem essa estrutura, toda a água que escoa pela rua adjacente invade o campus, provocando arraste de solo e ampliando uma erosão já existente.



Diante da situação, professores, alunos e a administração da FAI estão unindo esforços para desenvolver soluções técnicas e imediatas. A principal medida definitiva é a implantação de uma galeria de captação e condução de águas pluviais, que está sendo dimensionada pelos alunos do curso de Engenharia Civil. O trabalho vem sendo realizado sob supervisão do coordenador do curso, Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior, que acompanha de perto todas as etapas do projeto.

Enquanto a galeria não sai do papel, intervenções emergenciais estão sendo aplicadas para minimizar os danos causados pelo excesso de água. Entre essas ações está a implantação de curvas de nível, uma técnica amplamente utilizada para reduzir a velocidade do escoamento superficial e controlar processos erosivos. O dimensionamento e a elaboração dessas curvas foram realizados pelo aluno Cesar Mantovani, que cursa o último ano de Engenharia Civil e já é engenheiro ambiental formado pela própria FAI.



As iniciativas têm sido acompanhadas não apenas pelo Prof. Dr. Osmar, mas também pelo coordenador do curso de Agronomia, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli. A parceria entre as duas áreas, unida ao apoio do Diretor Administrativo, Nivaldo Barbosa da Silva, tem garantido que as medidas adotadas sejam tecnicamente adequadas e executadas de forma eficiente.

A FAI reforça que o trabalho integrado entre docentes, discentes e a gestão institucional reflete o compromisso da faculdade com a formação prática e voltada para soluções reais, além do cuidado com a infraestrutura e a segurança de seus espaços acadêmicos. A previsão é de que, com a instalação da galeria e a continuidade das ações de contenção, o problema de erosão seja totalmente sanado nos próximos meses.