FAI celebra a excelência na pesquisa e premia mais de 50 trabalhos em “noite de gala” da ciência

Cerimônia de encerramento dos Congressos Científicos 2025 reuniu estudantes, amigos e familiares em noite de reconhecimento

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

O Auditório Miguel Reale foi palco de uma verdadeira festa do conhecimento na noite da última segunda-feira, 25. Em uma atmosfera de expectativa e reconhecimento, a FAI realizou a aguardada cerimônia de premiação dos Congressos Científicos 2025, coroando os melhores trabalhos apresentados durante a maratona acadêmica ocorrida em outubro.

Mais do que a entrega de prêmios, a solenidade simbolizou o encerramento de uma edição histórica. Ao todo, mais de 50 trabalhos foram reconhecidos entre 1º, 2º e 3º lugares, além das menções honrosas, definidos com base nas avaliações realizadas por docentes da FAI e profissionais convidados. O brilho da noite refletiu o sucesso dos números dos Congressos deste ano: foram 795 trabalhos submetidos, um crescimento de 23% em relação a 2024, e 2055 autores inscritos de cinco estados brasileiros: Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.



O coordenador de Comunicação Científica da FAI, Prof. Dr. Guilherme Batista Nascimento, destacou a emoção de ver a comunidade reunida em prol da ciência e do reconhecimento. “Hoje vivemos uma noite de celebração da ciência. É muito bom ver esse auditório cheio e receber todos os premiados com esse intuito de incentivar a pesquisa e fortalecer o ambiente acadêmico”, afirmou.

Para materializar esse incentivo à produção científica, a FAI preparou uma premiação conectada com as necessidades dos estudantes modernos. Os vencedores foram contemplados com tablets, Kindles e fones Bluetooth, ferramentas essenciais para o apoio aos estudos e à leitura.

A diversidade foi a marca da premiação, abrangendo desde a iniciação científica nas escolas até as pesquisas mais avançadas de graduação e pós-graduação.

As fotos oficiais do evento e as listas dos trabalhos premiados estão disponíveis nos links abaixo:

Galeria de Fotos Oficial – Clique aqui para acessar

Lista de Premiados (XIX CIC) – Acesse aqui

Lista de Premiados (XV CPC) – Acesse aqui

Lista de Premiados (XVIII CIC Jr.) – Acesse aqui

Crédito das fotos: Juliane Derroide/FAI