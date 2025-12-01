Adamantina anuncia concurso público com vagas em diversas áreas

A Prefeitura de Adamantina publicou, nesta quarta-feira (26), o Edital do Concurso Público nº 001/2025, que oferece vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As contratações serão feitas pelo regime celetista (CLT) e o certame será organizado pelo INEPAM (Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios).

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 9 de dezembro de 2025 até às 16h do dia 9 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do INEPAM. As taxas variam entre R$ 41 (ensino médio/técnico) e R$ 46 (ensino superior).

Vagas oferecidas

O edital prevê vagas imediatas e cadastro reserva para os seguintes cargos:

Ensino Médio/Técnico

Almoxarife (1 vaga) – R$ 2.501,78

Auxiliar de Atendimento Especializado (1 vaga) – R$ 1.630,42

Auxiliar de Enfermagem ESF (cadastro reserva) – R$ 2.304,30

Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga) – R$ 1.753,73

Telefonista (cadastro reserva) – R$ 1.753,73

Ensino Superior

Controlador Interno (cadastro reserva) – R$ 4.103,05

Médico de Segurança do Trabalho (1 vaga) – R$ 5.277,48

Médico Pediatra (1 vaga) – R$ 5.277,48

Terapeuta Ocupacional (1 vaga) – R$ 4.103,05

As jornadas semanais variam de 20 a 44 horas, conforme a função.

Provas e etapas

Todas as vagas serão preenchidas por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O exame está previsto para ocorrer em 8 de fevereiro de 2026, em três períodos (manhã, tarde e final da tarde), conforme o cargo escolhido.

A prova será composta por 30 questões, distribuídas em:

Língua Portuguesa (10)

Matemática (5)

Conhecimentos Específicos (15)

Para ser aprovado, o candidato deve alcançar nota mínima de 50 pontos.

Inscrições e pagamento

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet. Após o preenchimento do formulário, o candidato deverá emitir o boleto pelo site do INEPAM, salvar o arquivo em seu dispositivo e efetuar o pagamento até 9 de janeiro de 2026. Não haverá devolução da taxa em caso de desistência.

Homologação e validade

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável uma única vez pelo mesmo período. A aprovação não garante convocação automática, que dependerá da necessidade da prefeitura e da disponibilidade orçamentária.

O edital completo, com todos os detalhes sobre requisitos, conteúdo programático e atribuições dos cargos, está disponível nos sites www.inepam.org.br e www.adamantina.sp.gov.br.

Por Siga Mais

.