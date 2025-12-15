Altura dos muros do Cemitério Municipal começa ser elevada para tentar coibir invasões e furtos

Foram iniciadas as primeiras melhorias que visam evitar invasões, vandalismo ou até mesmo furtos de objetos dos túmulos, como tem sido registrado nos últimos meses. A iniciativa é resultado de uma parceria firmada entre a Prefeitura por meio Secretaria de Obras e Serviços e Secretaria de Administração com a Polícia Militar para de alinhar estratégias e definir medidas preventivas voltadas à segurança no local.

A reportagem do Jornal Folha Regional esteve no Cemitério Municipal e constatou que está sendo executado o aumento da altura dos muros que cercam o Cemitério. Nesta semana as obras estavam em andamento na parte lateral, divisa com o Jardim Europa.

Outras melhorias também estão previstas, como adequações nos portões de acesso, garantindo maior proteção ao patrimônio público, e a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras, com equipamentos posicionados em pontos estratégicos.

As ações fazem parte de um plano de intensificação da segurança preventiva em espaços públicos.

A Prefeitura de Adamantina reforçou que mantém o compromisso com a segurança da comunidade e com a preservação dos bens públicos, destacando que seguirá atuando de maneira coordenada, contínua e responsável para garantir a proteção e a tranquilidade no Cemitério Municipal e em toda a cidade.

Por Folha Regional Adamantina

.