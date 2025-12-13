Prefeitura de Adamantina disponibilizará carnês de IPTU, FUN/FIS e ISS Fixo em formato digital a partir de janeiro

O contribuinte deverá fazer a baixa do documento diretamente no Portal do Cidadão que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br .

A medida faz parte das ações do programa Sem Papel, implantado pelo município neste ano e que objetiva a modernização dos serviços públicos, reduz custos e, ainda, contribui para a sustentabilidade.

IPTU

O pagamento do IPTU tem início no dia 8 de março. Quem optar pela cota única terá desconto de 3%, porém há opção de parcelamento em 10 vezes mensais e consecutivos.

FUN-FIS e ISS-Fixo

O vencimento da primeira parcela do FUN-FIS e ISS-Fixo será dia 20 de fevereiro e as demais, em caso de parcelamento, a partir do dia 8 de março.

Para os contribuintes que optarem pelo carnê físico, a Prefeitura de Adamantina, fará a impressão no Paço Municipal, no Departamento de Tributação que funciona no 2º andar e nos postos de atendimento que serão informados posteriormente.

A não retirada das guias nos postos de atendimento não isenta o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento tempestivo do IPTU 2026.