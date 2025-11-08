Vila Jamil promove evento esportivo neste domingo, com 16 equipes

A Associação dos Moradores da Vila Jamil de Adamantina Promove a 3ª edição do Torneio Regional Aberto de Futebol Médio. O evento esportivo que acontece neste domingo, dia 9 de Novembro, e terá a participação de dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas.
TABELA DOS JOGOS
Confira os confrontos da 1° fase que terá seu início às 8h00.
– 1° FASE
1º jogo: Eltro Liz FC/Retribuir/Flórida Paulista x Vila Freitas F.C/ Barraca da Arlete Salgados
2º jogo: Portuguesa x Real Parceria
3º jogo: Adamantina City/ Lê Bod Cortes/ Paulinho Eletrecista x S.E. Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas
4º jogo: Atlético Pacaembuense x Moto Taxi Prime FC/ Lucélia
5º jogo: Pedra 90 FC/Adamantina x Atlético Ousadia/ Mariápolis
6º jogo: Resenha FC/ Adamantina x Borussia FC/ Adamantina
7º jogo: Shalon F.C/ Adamantina x Valentes FC/Adamantina
8º jogo: Os Parça F.C./Adamantina x Mirão FC/Inúbia Paulista
ARBITRAGEM
Raiuri Miranda e José William Rampaci serão os árbitros do evento esportivo
No local haverá completo serviço de bar e som ambiente.
– Na foto, Raiuri Miranda será um dos árbitro da competição esportiva
Por: Jair Kbça
.