Vila Jamil promove evento esportivo neste domingo, com 16 equipes

A Associação dos Moradores da Vila Jamil de Adamantina Promove a 3ª edição do Torneio Regional Aberto de Futebol Médio. O evento esportivo que acontece neste domingo, dia 9 de Novembro, e terá a participação de dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas.

TABELA DOS JOGOS

Confira os confrontos da 1° fase que terá seu início às 8h00.

– 1° FASE

1º jogo: Eltro Liz FC/Retribuir/Flórida Paulista x Vila Freitas F.C/ Barraca da Arlete Salgados

2º jogo: Portuguesa x Real Parceria

3º jogo: Adamantina City/ Lê Bod Cortes/ Paulinho Eletrecista x S.E. Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas

4º jogo: Atlético Pacaembuense x Moto Taxi Prime FC/ Lucélia

5º jogo: Pedra 90 FC/Adamantina x Atlético Ousadia/ Mariápolis

6º jogo: Resenha FC/ Adamantina x Borussia FC/ Adamantina

7º jogo: Shalon F.C/ Adamantina x Valentes FC/Adamantina

8º jogo: Os Parça F.C./Adamantina x Mirão FC/Inúbia Paulista

ARBITRAGEM

Raiuri Miranda e José William Rampaci serão os árbitros do evento esportivo

No local haverá completo serviço de bar e som ambiente.

– Na foto, Raiuri Miranda será um dos árbitro da competição esportiva

Por: Jair Kbça

