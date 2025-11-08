Equipes de Adamantina disputam semi e finais da Copa e da Liga de Voleibol neste fim de semana

Os times do ‘Vôlei Adamantina’ terão um fim de semana de busca pelos títulos Copa Super de Voleibol Paulista e da LIVOLB (Liga de Voleibol Barros). O que mostra a força da Cidade Joia neste esporte.

O primeiro desafio será pela Copa Super na manhã deste sábado (8), em Presidente Prudente, onde as adamantinenses da equipe Sub 14 disputarão a final da categoria, a partir das 10h, com o time da casa. Depois, às 12h, é a vez das atletas do Sub 16 entrarem em quadra para alcançar o posto de campeãs também diante das prudentinas. E 14h, para fechar com chave de ouro, o Feminino Sub 19 de Adamantina tentarão superar as anfitriãs e levantar o caneco.

A caminhada por mais títulos segue no domingo (9) pela manhã. Desta vez LIVOLB e em casa, no Ginásio Carlos Santa Bueno (Navarro). Porém, antes de chegar às finais, as equipes adamantinenses precisam passar pela semi: na Série Ouro, categoria feminino Sub 12, no 1º jogo o time ‘A’ encara o Junqueirópolis ‘B’ (8h) e no 2º jogo o Adamantina ‘B’ pega o Junqueirópolis ‘A’ (9h); também pela Série Ouro, mas na categoria feminino Sub 14, os dois times da Cidade Joia (‘A e B’) se duelam no 1º jogo, às 10h, por uma vaga na grande decisão

O ‘Vôlei Adamantina’ é a união do projeto ‘Viva Vôlei’ com o Prof. Pedro Milanesi e do projeto ‘Voleibol Guarani Capaz’ com a Profª Larissa Trindade, criados pela Instituição Capaz de Adamantina e que conta com a importante parceria da FAI e da Selar, além do fundamental suporte financeiro do Poder Judiciário da Comarca.

