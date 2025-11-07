Reunião entre Prefeitura e Polícia Militar alinham estratégias de segurança no Cemitério Adamantina

Nesta sexta-feira (7), o prefeito Jose Tiveron promoveu uma reunião no Paço Municipal com representantes da Secretaria de Obras e Serviços, Secretaria de Administração e Polícia Militar, com o objetivo de alinhar estratégias e definir medidas preventivas voltadas à segurança no Cemitério Municipal de Adamantina. O local tem sido cenário de furtos, frequentes, com a supressão de peças de bronze e outros metais.

Durante o encontro, foram debatidas ações integradas para reforçar a vigilância do local e evitar novos episódios de vandalismo ou situações que comprometam a tranquilidade da população. Como encaminhamento inicial, a Secretaria de Obras e Serviços deu início a uma série de melhorias estruturais no cemitério, incluindo o aumento da altura dos muros e adequações nos portões de acesso, garantindo maior proteção ao patrimônio público.

Outra medida importante em andamento é a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras, com equipamentos posicionados em pontos estratégicos. O objetivo é ampliar o controle de acesso e permitir uma atuação mais rápida e eficaz das forças de segurança em caso de necessidade.

As ações fazem parte de um plano conjunto entre a Administração Municipal e a Polícia Militar, voltado à intensificação da segurança preventiva em espaços públicos.

A Prefeitura de Adamantina reforça seu compromisso com a segurança da comunidade e com a preservação dos bens públicos, destacando que seguirá atuando de maneira coordenada, contínua e responsável para garantir a proteção e a tranquilidade no Cemitério Municipal e em toda a cidade.

Com informações do Gabinete

