Adamantina Animal Run mobiliza mais de 400 participantes em ação solidária pelos animais de rua

Com o objetivo de ampliar as ações de cuidado aos animais em situação de rua, a Adamantina Animal Run mobiliza a comunidade regional em uma corrida e caminhada neste sábado (8), às 17h, no Parque dos Pioneiros.

A iniciativa, realizada pelo IEV (Instituto de Especialidades Veterinárias) em parceria com a 4tro Urbanismo, contará com a participação de mais de 400 pessoas de pelo menos 20 cidades. O evento tem patrocínio do Centro Universitário de Adamantina, Zoetis, Funerária e Floricultura Flor de Lótus e Sete Supermercados.

Desde o lançamento, em 10 de outubro, que contou com a presença de representantes do Poder Judiciário, Polícia Civil e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o movimento vem ganhando força ao unir esporte, saúde e solidariedade em uma grande mobilização em defesa dos animais. Diversas empresas e apoiadores aderiram à iniciativa, que busca não apenas promover ações concretas de proteção, mas também despertar a consciência coletiva sobre o cuidado e o respeito aos cães e gatos em situação de abandono.



Com os valores arrecadados, a Adamantina Animal Run pretende adquirir microchips para identificar os animais doados, evitando novos casos de abandono; instalar comedouros em pontos estratégicos da cidade, oferecendo uma estrutura adequada de alimentação aos animais de rua; e auxiliar as Protetoras Independentes no pagamento de dívidas relacionadas a cuidados clínicos e veterinários.

A ADAMANTINA ANIMAL RUN

O evento contará com uma corrida de 5 quilômetros, com inscrições já encerradas, e uma caminhada de 3 quilômetros, que pode ser realizada junto ao pet. Para participar da caminhada, não é necessária inscrição prévia: basta doar ração para gatos no local.

A empresa responsável pela organização, a TVCom Running, garantirá toda a estrutura necessária, incluindo equipe de apoio, pontos de hidratação para humanos e pets, além de médico e ambulância em caso de necessidade de atendimento.

O ponto de concentração será na Rua Sebastião Rombaldi, no Parque dos Pioneiros, em frente à academia Espaço VIP. Após as atividades esportivas, o público poderá aproveitar um show musical no local.

AGRADECIMENTOS