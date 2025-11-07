ARTIGO: FISIOTERAPIA, 25; FISIOCLÍNICA, 23 e SEB@R, 8…

“Confio na essência humanizada da atividade educadora, na natural capacidade transformadora das pessoas, no renovado e iluminado tempo que nasce com o aprendizado.” (Márcio Padilha)

seb@r (*)

Para estagiárias/os, dedico!

Confesso que não é uma TAREFA FÁCIL, ou seja, escrever sobre as atividades de INSTITUIÇÕES que estão sempre além do tempo do seu tempo neste tempo…

Neste caso em pauta, trata-se da FISIOCLÍNICA das denominadas agora, PAREDES CINZAS, porém, faz-se necessário reforçar os 25 ANOS do curso de FISIOTERAPIA, além do mais e muito menos, são quase TRÊS DÉCADAS de estrada ACADÊMICA e ponto quase final…

Porém, prefiro abordar o outro lado neste texto, ou seja, as atividades que ultrapassam duas décadas da FISIOCLÍNICA em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

Também, posso reconhecer que sou SUSPEITO nestes OCASOS DE UM TALVEZ, tendo em vista que entrei como PACIENTE em fevereiro de 2.018, depois de um problema mais do que complicado no CORAÇÃO, portanto, faz 8 ANOS de ATENDIMENTO/TRATAMENTO…

Sempre tendo como FOCO PRINCIPAL a CARDIORRESPIRATÓRIA, porém, teve um período que estive, também, com a turma da GERONTOLOGIA, neste caso em especial, por causa de problemas com o EQUILÍBRIO, ainda, decorrentes das PARADAS CARDÍACAS que ocorreram antes, durante e depois da CIRURGIA na SANTA CASA DE MARÍLIA…

Até onde estou sabendo aqui e ali, pode-se afirmar que a FISIOCLÍNICA das PAREDES CINZAS, está entre as melhores em nível regional, talvez, ocupando a primeira colocação, pelo menos no OLHAR de alguns PACIENTES que já passaram por outras CLÍNICAS deste e do outro lado…

Não tenho como deixar de lado os AGRADECIMENTOS que são necessários quando se trata da FISIOCLÍNICA, portanto, A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR, bem como, A QUEM HONRA, HONRA!

Mesmo assim, aproveito para REFORÇAR em meu nome e de outros PACIENTES, tendo em vista que estou sempre CONVERSANDO com a turma que marca presença em diversas áreas da FISIOCLÍNICA, portanto, a melhor escolha quando o tema com suas temáticas está relacionado com a FISIOCLÍNICA, deve ser estar na SINTONIA quase prefeita, considerando que a PERFEIÇÃO não existe, entre PACIENTES e EQUIPE (estagiárias/os, docentes, orientadores/as, funcionárias/os e responsável técnica da Fisioclínica) …

Poderia escrever muito mais e mais, todavia, como diz o dito popular, PALAVRAS SÃO PALAVRAS, desta forma, fica o REGISTRO em meu nome e dos/as PACIENTES pelos 25 ANOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA… 23 ANOS DA FISIOCLÍNICA e 8 ANOS DE SEB@R…

(*) paciente da FISIOCLÍNICA desde fevereiro de 2.018.