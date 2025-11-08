ADPM de Adamantina receberá partidas da Copa Inter Municipal Vovózão de Futebol Médio

Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina irá receber neste domingo (9) as partidas da 3ª rodada da 2ª Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio de Lucélia.

Quatros partidas acontecerão com os seguintes duelos confira.

Na primeira partida às 8h00, Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças enfrenta a CME de Osvaldo Cruz/ Vereador João da Água/ Juliano Pintor/ Barbearia Mir 13.

Na segunda partida Rinópolis FC enfrenta Parapuã FC.

Na terceira Pracinha/ Mariápolis enfrenta Flórida Paulista

E no encerramento da rodada San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente enfrenta o ABC FC Lucélia/ NM Instalações Elétricas

CLASSIFICAÇÃO

-Parque Iguaçu – 6

-San Remo – 6

-ABC – 6

-Rinópolis – 3

-Osvaldo Cruz – 3

-Parapuã – 0

-Flórida Paulista – 0

-Pracinha/Mariápolis – 0

-ORGANIZAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

COORDENAÇÃO

Júlio José Moreno

Por: Jair Kbça

.