Morador de Adamantina é o ganhador de carro 0 km em sorteio da Cocipa

A Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista) realizou na manhã deste sábado (8) o terceiro sorteio da campanha “Hiper Cliente Feliz 2025”, premiando cooperados com um Fiat Mobi 0 km e 10 vales-compras de R$ 500 cada.

O sortudo da vez foi Giseldo Regis Setorio, morador de Adamantina, que conquistou o carro 0 km sorteado nesta edição especial. O evento ocorreu às 10h, na loja Hiper Cocipa, em Inúbia Paulista, com presença do público e transmissão ao vivo pelas redes sociais da cooperativa. Participaram deste sorteio os cupons cadastrados até o dia 7 de novembro, válidos apenas para cooperados.

Além do automóvel, outros dez participantes também receberam vales-compras no valor de R$ 500 cada.

Campanha segue até dezembro

A promoção Hiper Cliente Feliz 2025 continua premiando os cooperados até o fim do ano, com R$ 176.902,16 em prêmios no total, entre eles dois Fiat Mobi 0 km. A grande final acontece em 20 de dezembro, quando serão sorteados 15 vales-compras, um iPhone 16 (128 GB) e mais um Fiat Mobi 0 km.

Para participar, basta trocar cupons gerados em compras a partir de R$ 200 na loja Hiper Cocipa de Inúbia Paulista ou acima de R$ 50 nos auto postos da cooperativa em Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Adamantina e Lucélia.

O regulamento completo está disponível nos canais oficiais da Cocipa. (Por: Redação)



