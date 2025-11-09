Morre o empresário William Branco Peres

Morreu neste domingo (9) em São José do Rio Preto, onde estava hospitalizado desde sexta-feira (7), o empresário William Branco Peres, aos 78 anos, de Adamantina. Segundo a empresa Haddad Organização Social, o velório ocorre a partir das 8h desta segunda-feira (10).

De personalidade discreta, William Branco Peres foi um dos nomes mais representativos do Grupo Branco Peres. Além do legado empresarial, ele deixa a esposa Nereide e três filhos: Larissa, Rafael e João Paulo.

Em novembro de 2012 ele foi capa da Revista Vox, editada pelo Grupo Impacto. Nos últimos anos participou Campanha Imposto de Renda do Bem, iniciativa onde era doador. Em um vídeo publicado nas redes sociais da Campanha ele fala sobre a mobilização que destina parte do imposto de renda para ações voltadas a crianças e idosos.

Por: Siga Mais