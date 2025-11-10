Estimado em mais de R$ 337 milhões, Orçamento do Município para 2026 começa ser votado na Câmara

Começou a tramitar no plenário da Câmara Municipal, durante sessão ordinária realizada na noite da última segunda-feira (3), o Projeto de Lei nº 048/2025, de autoria da Prefeitura de Adamantina, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2026, com o valor de R$ 337.565.000,00, válido a partir de 1º de janeiro.

Conforme pontuou a Administração José Tiveron na justificativa, o PL foi elaborado “de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e às novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal”, o que atende o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações de estrutura orçamentária, previstas pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

A quantia total é dividida entre três entes públicos: o Poder Executivo fica com R$ 228.457.000,00; o Centro Universitário de Adamantina a previsão de R$ 105.000.000,00; o Poder Legislativo tem direito a R$ 4.108.000,00.

A apresentação do Orçamento para apreciação dos vereadores cumpre ao disposto no Artigo 165 da Constituição Federal, ao Artigo 5º da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Federal nº 4.320/1964.

A proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade pelos vereadores em primeira discussão. O PL ainda deverá voltar ao plenário para a segunda e definitiva votação, o que pode ocorrer na próxima sessão ordinária marcada para o dia 17 de novembro.

Por Folha Regional Adamantina

