Motorista fica gravemente ferido após batida de frente entre carro e caminhão carregado com laranjas na SP-255

Um motorista ficou gravemente ferido após uma batida de frente entre um carro e um caminhão carregado com laranjas na Rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255), em São Manuel (SP), na noite de sábado (8).
Segundo a Artesp, o carro invadiu a faixa contrária e atingiu o caminhão. Com o impacto, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e o veículo tombou, bloqueando as duas faixas da rodovia. Parte da carga, cerca de 40 toneladas de laranjas, se espalhou pela pista.
O motorista do carro foi socorrido em estado grave e levado ao pronto-socorro. O motorista do caminhão não se feriu.