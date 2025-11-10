Close Menu
Geral

Criança morre em acidente de carro em Valentim Gentil

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um menino de nove anos morreu em um acidente de carro no domingo (9), na Estrada Vicinal Valdomiro Campanhola, em Valentim Gentil (SP).

Segundo a Polícia Civil, havia cinco pessoas no carro, sendo três adultos e duas crianças. A família seguia para Meridiano, quando o motorista perdeu o controle do carro e capotou.

O menino, que não teve a identidade revelada, morreu no local. As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e levadas para um hospital.

As causas do acidente são desconhecidas.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Reprodução/Notícias Noroeste

Share.