Menina de 9 anos morre após caminhonete bater em barranco

Uma pessoa morreu após a caminhonete em que ela estava bater em um barranco às margens da Rodovia Maurílio Biagi, em Sertãozinho (SP), na noite de sábado (8). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima é uma menina de 9 anos.
A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que, por volta das 23h10, a Ford Maverick perdeu o controle da direção, na altura do Km 0,404, e colidiu contra o barranco.
A menina chegou a ser socorrida e levada a um hospital da cidade, mas não resistiu. Um adolescente de 13 anos teve ferimentos leves, enquanto o motorista saiu ileso.
Equipes da concessionária Entrevias, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Científica estiveram no local. O acostamento ficou interditado até 3h37 do domingo (9), quando foi totalmente liberado.
As causas do acidente ainda serão investigadas.
Por EPTV – Foto: Artesp