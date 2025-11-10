Mulher morre na SP-340 após moto atingir traseira de carro

Uma moto bateu na traseira de um carro e uma mulher que estava na garupa morreu em Casa Branca (SP), no domingo (9). A identidade da vítima não foi divulgada.
O piloto da moto ficou ferido e foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade. O estado de saúde dele não foi informado.
O acidente
O acidente aconteceu por volta das 18h no km 239+700 da Rodovia Professor Boanerges de Lima (SP-340).
Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um veículo seguia pela rodovia quando mudou de faixa e foi atingido na traseira pela moto que não conseguiu frear ou desviar. A mulher morreu no local do acidente.
De acordo com a concessionária Renovias, que administra o trecho da rodovia, a faixa dois da pista ficou bloqueada até as 20h33. O tráfego fluiu pela faixa um e não houve registro de congestionamento.