Mulher morre na SP-340 após moto atingir traseira de carro

Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um veículo seguia pela rodovia quando mudou de faixa e foi atingido na traseira pela moto que não conseguiu frear ou desviar. A mulher morreu no local do acidente.

De acordo com a concessionária Renovias, que administra o trecho da rodovia, a faixa dois da pista ficou bloqueada até as 20h33. O tráfego fluiu pela faixa um e não houve registro de congestionamento.