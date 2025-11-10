Motociclista morre após pneu estourar na MS-306

Um motociclista, identificado como Ivonaldo Aparecido de Morais, morreu neste domingo (9) após o pneu da motocicleta que pilotava estourar. O acidente aconteceu no quilômetro 193 da MS-306, próximo a Cassilândia (MS).
Segundo a Polícia Civil, o homem foi socorrido por equipes da concessionária responsável pela rodovia. A equipe relatou que ele perdeu o controle da moto e saiu da pista.
A vítima foi encaminhada com vida à Santa Casa de Cassilândia, mas não resistiu aos ferimentos.
Por g1 MS — Mato Grosso do Sul – Foto: Divulgação/PMR