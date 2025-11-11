MASSOTERAPEUTA MAYARA ROZENDO: serviços completos para bem-estar

A profissional Mayara Rozendo, especializada em massoterapia, oferece uma ampla gama de serviços voltados para a saúde e o bem-estar. Com atendimento localizado na rua Carmen Mi-randa, 1.079, em Adamantina, Mayara disponibiliza tratamentos que visam o relaxamento, a recuperação muscular e a estética corporal.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se a massagem modeladora, ventosaterapia, massa-gem com pedras vulcânicas e candle massage, que combinam calor terapêutico e óleos essenciais para um relaxamento profundo.

Para quem busca tranquilidade e alívio do estresse, a massagem relaxante é uma excelente opção. Complementando o portfólio, a massagem com conchas do mar e a bambuterapia pro-porcionam sensações revigorantes e auxiliam no reequilíbrio energético.

Mayara Rozendo convida a todos que buscam cuidar da saúde física e mental a conhecerem seus tratamentos. Para mais informações e agendamentos, entre em contato pelo telefone (18) 99654-4455 ou visite o endereço em Adamantina.

.