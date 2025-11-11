FAI e APAE de Adamantina promovem grande dia de inclusão e esporte com as Olimpíadas Especiais Brasil

Nesta quarta-feira, 12 de novembro, o Centro Universitário de Adamantina e a APAE, por meio de um programa de extensão do curso de Educação Física e em parceria com o movimento Olimpíadas Especiais Brasil, realizarão três grandes eventos esportivos voltados para pessoas com deficiência. Com uma proposta multidisciplinar, as atividades ocorrerão simultaneamente a partir das 8h30, em dois locais distintos, com o objetivo de promover a inclusão e valorizar as habilidades de todos os participantes, reunindo um público estimado de 200 pessoas.

No Ginásio de Esportes de Adamantina – Paulo Camargo, acontecerá o Programa de Treinamento de Atividades Motoras (MATP), que oferecerá aos atletas a oportunidade de praticar habilidades que os prepararão para o esporte sem comparação com outros. Esta modalidade é planejada para atender cerca de 60 pessoas com maiores comprometimentos motores e intelectuais. O MATP será organizado pelos estagiários de Práticas Supervisionadas em Neurologia e Pediatria II do curso de Fisioterapia, supervisionados pela Profa. Ma. Patrícia Ferraz Braz.

Ao mesmo tempo, a quadra poliesportiva do Campus III da FAI será palco de dois eventos. O primeiro é o Festival Esportivo, que promete grande movimentação ao reunir uma estimativa de 100 participantes com deficiência intelectual em diversas atividades esportivas.

Juntamente ao festival, ocorrerá o programa Atletas Jovens, uma iniciativa com foco em atividades lúdicas e motoras para crianças menores de 7 anos, com e sem deficiência. A ação também contará com a participação especial de 25 alunos da EMEF Carlos Bueno, de Lucélia.

A realização destes eventos é fruto de uma colaboração robusta. A ação contará com o apoio e a participação ativa dos alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Educação Física da FAI, além do suporte da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT).

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP – Crédito das fotos: Gabriela Gallucci Toloi

