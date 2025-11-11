Close Menu
Esporte

Os Parças FC é o campeão do 3º Torneio Regional da Vila Jamil de Adamantina

A equipe dos Parças FC sagrou-se campeão do 3° Torneio Regional Aberto de Futebol Médio de Adamantina, organizada pela Associação dos Moradores da Vila Jamil.

A conquista do título foi nas penalidades por 1 a 0, após empatar no tempo normal sem abertura de contagem (0 x 0), contra o Moto Taxi Prime Lucélia.

Destaque para os jogadores Caíque Garcia e César. O primeiro converteu a cobrança enquanto o segundo garantiu, defendendo a cobrança do jogador Fabinho.

Além do título de campeã, a equipe foi premiada com os troféus de Craque da Final com o goleiro César e Melhor Treinadores Alex Fratelo’s e Márcio Dentão.

CAMPANHA

1°Fase

Os Parça FC 1 x 1 Mirão F.C/ Inúbia Paulista

(Venceu nas Penalidades)

QUARTAS DE FINAIS

Mirão FC 0 x 0 Shalon F.C

(Venceu nas Penalidades)

SEMIFINAIS

Os Parça FC 1 x 1 Resenha E.C. Adamantina

(Venceu nas Penalidades)

FINAL

Os Parça FC 0 x 0 Moto Taxi Prime Lucélia

(Venceu nas Penalidades)

ELENCO DE JOGADORES

César Prado – Nicolas – Pietro – Yago Rafael – Yan – Caique Garcia – Lucas – Felipinho – Riquelme – Jiraya – Bocardo e Delai

COMISSÃO TÉCNICA

Marcio Dentão e Alex Fratelo’s

 

