Os Parças FC é o campeão do 3º Torneio Regional da Vila Jamil de Adamantina

A equipe dos Parças FC sagrou-se campeão do 3° Torneio Regional Aberto de Futebol Médio de Adamantina, organizada pela Associação dos Moradores da Vila Jamil.
A conquista do título foi nas penalidades por 1 a 0, após empatar no tempo normal sem abertura de contagem (0 x 0), contra o Moto Taxi Prime Lucélia.
Destaque para os jogadores Caíque Garcia e César. O primeiro converteu a cobrança enquanto o segundo garantiu, defendendo a cobrança do jogador Fabinho.
Além do título de campeã, a equipe foi premiada com os troféus de Craque da Final com o goleiro César e Melhor Treinadores Alex Fratelo’s e Márcio Dentão.
CAMPANHA
1°Fase
Os Parça FC 1 x 1 Mirão F.C/ Inúbia Paulista
(Venceu nas Penalidades)
QUARTAS DE FINAIS
Mirão FC 0 x 0 Shalon F.C
(Venceu nas Penalidades)
SEMIFINAIS
Os Parça FC 1 x 1 Resenha E.C. Adamantina
(Venceu nas Penalidades)
FINAL
Os Parça FC 0 x 0 Moto Taxi Prime Lucélia
(Venceu nas Penalidades)
ELENCO DE JOGADORES
César Prado – Nicolas – Pietro – Yago Rafael – Yan – Caique Garcia – Lucas – Felipinho – Riquelme – Jiraya – Bocardo e Delai
COMISSÃO TÉCNICA
Marcio Dentão e Alex Fratelo’s
Por: Jair Kbça
.