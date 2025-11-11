Adamantina Animal Run é sucesso, unindo esporte e causa animal, em evento histórico no Parque dos Pioneiros

O Parque dos Pioneiros, em Adamantina, foi palco de uma tarde marcada por energia, movimento e solidariedade. No último sábado (8), o local recebeu a Adamantina Animal Run, evento inédito que reuniu esporte, saúde e conscientização animal em uma grande celebração da vida.

Promovida pelo Instituto de Especialidades Veterinárias (IEV) em parceria com a 4tro Urbanismo, a corrida e caminhada solidária atraiu mais de 400 participantes, vindos de pelo menos 20 cidades da região. A iniciativa teve apoio e patrocínio de diversas empresas e instituições e nasceu com um propósito claro: fortalecer ações de cuidado e proteção aos animais em situação de rua, aliando o amor pelos pets à prática esportiva.

Desde o lançamento oficial, em 10 de outubro, a Adamantina Animal Run conquistou ampla adesão de empresas, entidades e apoiadores. O movimento também envolveu representantes do Poder Judiciário, Polícia Civil e OAB, demonstrando o comprometimento coletivo em torno da causa animal e da promoção do bem-estar.

Toda a renda arrecadada será revertida para ações concretas: compra de microchips para identificação de animais adotados; instalação de comedouros públicos em pontos estratégicos da cidade; e apoio financeiro às Protetoras Independentes, que atuam voluntariamente no resgate e cuidado de cães e gatos abandonados.

A programação contou com corrida de 5 km e caminhada de 3 km, abertas à participação de pessoas e seus animais de estimação. A estrutura técnica foi organizada pela TVCom Running, que garantiu segurança, pontos de hidratação para atletas e pets, além de equipe médica e ambulância de prontidão.

Idealizador do evento, o médico veterinário Felipe Pinto Soares, do IEV, comemorou o sucesso da iniciativa. “O que queríamos era promover a conscientização sobre os animais, falar sobre a causa, e o objetivo foi atingido”, destacou emocionado.

APOIO E PARCERIA

O evento contou com o patrocínio do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Zoetis, Funerária e Floricultura Flor de Lótus e Sete Supermercados, além do apoio das empresas La’Cure Farmácia de Manipulação, TECBIO, PetLink Brasil, Academia Espaço VIP, Ipê Palace Hotel, Natureza Distribuidora e da Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, Saúde e Esporte, Lazer e Recreação.

A Adamantina Animal Run deixou sua marca como um evento que ultrapassou o esporte, tornando-se um símbolo de empatia, união e amor pelos animais — um verdadeiro exemplo de que quando a comunidade se mobiliza, a mudança acontece.

Por Siga Mais

